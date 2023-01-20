مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بصحراوى البحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق الضبعة مركز وادي النطرون بالبحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بمركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن وفاة "نورا ح.م" 16 سنة، و"ذكرى ا.ح" 16 سنة، و"صلاح ع ص" 14 سنة، جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة.

وجرى نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.