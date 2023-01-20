الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى: «الطرق مكلفة بس مفيش خيارات تانية عشان الناس تنجز مصالحها»

السيسي
السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري.

وخلال الجولة استمع الرئيس السيسي، لشرح مهندس المشروع، ووجه سيادته سؤالًا لمدير المشروع قائلًا: "تفتكر حجم التجمعات السكنية سواء على محور كمال عامر أو أحمد عرابي حجمه قد إيه مليون أو 2 مليون".

وتابع: "بقول الكلام ده عشان الناس تبقى عارفة إن مكنش في خيارات تانية إن إحنا نسيب ده كده ونسيب الناس تقعد 4 و5 ساعات في الطريق ومصالحها تنتهي، يعني فدي حلول مكلفة صحيح ولكن في النهاية هي حلت مسألة في الحركة بالمنطقة دي بالكامل عشان الناس بتتصور إن إحنا مهتمين فقط، بشرق القاهرة، لا شرق وغرب القاهرة وكل مكان يحتاج جهد أدينا بنتحرك فيه".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرقًا محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك في إطار المخطط القومي للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية ما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتجية التنمية المستدامة في الدولة.

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