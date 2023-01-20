الرئيس السيسى يستمع لدور محاور الجيزة فى تخفيف الكثافة المرورية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شرياناً جديدة داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري المنيب والدائري بالوراق.

وخلال الجولة استمع الرئيس السيسي، لشرح مهندس المشروع، ووجه سؤالًا لمدير المشروع قائلاً: "تفتكر الكثافة الموجودة علي الطريق ده إن شاء الله لما نفتتحه هتكون قد إيه في اليوم؟.

ليرد مدير المشروع: "حوالي 15 ألف سيارة في الساعة يافندم".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائري حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف إلى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة بداخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك في إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كافة محافظات الجمهورية ما يساعد على سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية وفق استراتجية التنمية المستدامة في الدولة.