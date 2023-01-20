الرئيس السيسى يوجه التحية لعمال مشروع محور الفريق كمال عامر: ربنا يوفقكم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، خلال تفقده لمشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، التحية للعاملين في مشروع محور الفريق كمال عامر بالجيزة.

وقال الرئيس السيسي، للعمال: "السلام عليكم، ربنا يوفقكم".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شرياناً جديدة داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضي الذي يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائري منيب والدائري الوراق.

حيث ينقسم المحور الى أربعة قطاعات رئيسية، وهي كالتالي: القطاع الأول:

بدايةً من دائري المنيب مروراً بكوبري ترسا، كوبري العمرانية، شارع الهرم وكوبري فيصل وصولاً الى صفط اللبن بطول 5 كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كوبري صفط اللبن.

القطاع الثاني:

بطول 2 كم يصل بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مرورًا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور.

القطاع الثالث:

يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق بمسافة قدرها 5 كم مرورًا بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبري البراجيل.

القطاع الرابع:

يصل بين الدائري بالوراق ومحور تحيا مصر بطول 3 كم.