وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بدعم أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسى

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن عملنا يُظهر كيف أن الدول ذات الإرادة الحسنة تستطيع تحقيق الكثير إذا عملنا معًا، كما تظهر التزامنا الطويل بدعم أوكرانيا ضد العدوان الروسي غير المبرر.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، كما رأينا قبل أيام في دينيبرو، فإن روسيا تستمر في هجومها على المدنيين الأوكرانيين والبنية المدنية التحتية الضرورية، وتستمر أيضًا في قصف المدن الأوكرانية بصواريخ كروز والمسيرات، ولكن الشعب الأوكراني وقف صامدًا وقويًا.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تدافع ببسالة عن بلدها وعن مواطنيها، ومع تعمق هذه الوحشية الروسية، فإن مجموعة الاتصال تقوى، وهذا واضح من الإعلانات التي بدأناها.

وأوضح أنه مع الدفاع الجوي، العديد من الدول تقدمت بتبرعات تساعد في حماية السماوات والمدن والمواطنين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قدمت دعمًا عسكريًا في هذا الإطار، وهذا يتضمن بطارية باتريوت من ألمانيا، وهذا مع مشاركات أخرى، ومشاركتنا نحن في نظام باتريوت، وهولندا أيضًا تقدم بطاريات باتريوت.

وأكد أن أنظمة الدفاع هذه سوف تساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من حياة الناس.