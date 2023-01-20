«الكشكى»: الحوار الوطنى يقود الدولة المصرية نحو المستقبل

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عن أهداف الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية ومشاركة الآراء تقود الدولة المصرية نحو المستقبل.

وأضاف أن أطراف الحوار الوطني تشمل كل القوي السياسية، متابعًا: "الحوار الوطني هذه المرحلة أن من يتابع الكواليس أو من نشر عن الحوار الوطني على لسان المكون المعارض داخل مجلس الأمناء، يجد أن الحديث مفتوح وليس له ترتيب سابق".

وأردف: "مجلس الأمناء والنقاشات هي التي صنعت لنفسها شخصية الحوار الوطني، طرح القضايا من داخل المشاركين فى الحوار الوطني، مجلس الأمناء وضع الملامح وسار عليه، والرقيب هو الضمير، ونحن أمام عقول تناقش وفق تجارب كبيرة وخبرات عريقة".