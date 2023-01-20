الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«الكشكى»: الحوار الوطنى للتوافق فى مختلف القضايا التى يعيشها المجتمع

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عن أهداف الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الحوار الوطني هدفه التوافق من أجل الوصول لحلول في مختلف القضايا التي يعيشها المجتمع.

وأضاف أنه مع انطلاق جلسات الحوار، فإن جلسات اللجان والمحاور ستتم بالتوازي بواقع 3 جلسات أسبوعية لكل محور من المحاور التي تم الاتفاق عليها.

وتابع: "متفائل وأتوقع خروج توصيات من شأنها أن تكون بداية لمستقبل أكثر إشراقًا للأجيال المقبلة، بحيث يكون هذا الجيل قد أسس للانطلاق الأهم في مستقبل هذا الوطن".

وأكد أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة الحوار الوطني أبريل الماضي وتشكيل مجلس الأمناء، فإن أعضاءه أخذوا على عاتقهم بلورة مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام لوضعها على مائدة جلسات الحوار الوطني لتكون بداية للمستقبل وليست بهدف بحث قضية بعينها.

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