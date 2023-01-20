تيسير مطر يوضح أهم أهداف الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية

كشف النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عن أهداف الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، من خلال حوار وطني بين الأحزاب السياسية.

وأضاف أنه منذ دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، وبدأ بالفعل حوار وطني بين الأحزاب السياسية والقوى والمواطنين.

وأشار إلى أن الأحزاب تتفاعل مع الحوار الوطني تفاعلًا كبيرًا جدًا، موضحًا أن عدد القضايا التي تم تجميعها نتيجة مجهود بُذل على مدار العام، ما يقرب من 100 ألف مقترح تم تجميعها من القوى والأحزاب والمواطنين.