الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 3 أشخاص ضُبط بحوزتهم 100 طربة حشيش في البحيرة

حبس
حبس

قرر المستشار سعيد أبو مندور رئيس نيابة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش "لأحدهم معلومات جنائية" أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة قد واصلت جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة".

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بقيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنين الإجراءات واستهداف المتهمين، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة من ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم ، عدد" 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة".

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

100 طربة لمخدر الحشيش إتجار فى المواد المخدرة أبو المطامير الإدارة العامة العرض على النيابة العامة

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