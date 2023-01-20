«extra news» تستعرض مشروعات «حياة كريمة» في محافظة الشرقية

عرضت فضائية "extra news"، تقريراً عن مشروعات “حياة كريمة” في قرى محافظة الشرقية.

وسلط التقرير الضوء على المشروعات التى نفذتها مبادرة “حياة كريمة ” في قرى محافظة الشرقية، حيث استعرضت القناة عدد من المدارس التي أنشأتها مبادرة “حياة كريمة” في قرية سماكين الغرب بالشرقية.

وتجول التقرير داخل الفصول بالمدارس الجديدة التي تم إنشائها، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بتلك الفصول، وحرصهم على تلقي التعليم، وتلقيهم أفضل الخدمات التعليمية، كما أكد المدرسين أن قيام مبادرة حياة كريمة بإنشاء العديد من المدارس، بجانب تطوير مدارس أخرى قلل من كثافة الطلاب في الفصول.