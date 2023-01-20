الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» تستعرض جهود «حياة كريمة» لدعم المرأة فى قرى الشرقية

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "Extra news"، تقريرًا عن جهود الدولة لدعم المرأة في قرى محافظة الشرقية.

وسلَّط التقرير الضوء على الأنشطة التي توجهها مبادرة "حياة كريمة" للمرأة في قرى محافظة الشرقية، مستعرضة أبرز الندوات التعريفية والخدمات التي قدمتها حياة كريمة لدعم المرأة في تلك القرى.

كما استعرض التقرير عدد الفصول التي أضافتها مبادرة "حياة كريمة" لقرى محافظة الشرقية، حيث قال خالد نويرة، مدير الإدارة التعليمية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إن المدارس الجديدة التي أنشأتها مبادرة "حياة كريمة"، ساهمت في تقليل الكثافات داخل الفصول، حيث وصلت الكثافة داخل الفصول حاليًا من 40 إلى 45 طالبًا، بعد أن كانت تتجاوز 75 طالبًا.

وأضاف مدير الإدارة التعليمية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، أن حياة كريمة عملت على إنشاء وتطوير 107 مدارس، منها 48 مدرسة إنشاء جديدًا، و59 مدرسة ما بين تجديد وصيانة شاملة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة كان لها تأثير إيجابي على مستوى الشرح داخل الفصول.

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