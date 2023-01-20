الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: تحرير 21 ألف مخالفة مرورية وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها

حملات المرور
حملات المرور

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة المخالفات المرورية على الطرق وتسيير حركة المرور.

وأسفرت الحملة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 21588 مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت أجهزة الأمن في إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

أجهزة وزارة الداخلية إحكام السيطرة الأمنية الأسلحة النارية والبيضاء الأسلحة النارية السيطرة الأمنية الخارجين على القانون حائزى الأسلحة النارية والبيضاء مخالفة مرورية متنوعة

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