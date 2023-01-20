الداخلية: تحرير 21 ألف مخالفة مرورية وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة المخالفات المرورية على الطرق وتسيير حركة المرور.

وأسفرت الحملة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 21588 مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت أجهزة الأمن في إعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.