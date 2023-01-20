الرئيس السيسى يتفقد مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانًا جديدًا داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضي الذي يمر فى المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي دائري المنيب ودائري الوراق.

وينقسم المحور إلى 4 قطاعات رئيسية وهي كالتالي:

القطاع الأول:

بدايةً من دائري المنيب، مروراً بكوبري ترسا، كوبري العمرانية، شارع الهرم، كوبري فيصل، وصولاً الى صفط اللبن بطول ٥ كم، ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كوبري صفط اللبن.

القطاع الثاني:

بطول ٢ كم يصل بين صفط اللبن حتى شارع جامعة الدول العربية، مروراً بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور.

القطاع الثالث:

يبدأ من شارع جامعة الدول العربية حتى دائري الوراق بمسافة قدرها ٥ كم، مروراً بشارع السودان، ومحور ٢٦ يوليو وكوبري البراجيل.

القطاع الرابع:

يصل بين دائري الوراق ومحور تحيا مصر بطول ٣كم.

كما تفقد الرئيس كذلك محور أحمد عرابى الذى يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول ۱۱ كم وعرض ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر؛ ليكون بذلك محورًا بديلًا يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور ٢٦ يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن محاور محافظة الجيزة الجديدة تمثل شرايين حياة وطرق محورية جديدة تهدف الى تسهيل الحركة واختصار الوقت والمسافة داخل محافظة الجيزة وربطها بالمحافظات المجاورة، وذلك فى إطار المخطط القومى للمحاور والطرق على امتداد كل محافظات الجمهورية، مما يساعد فى سرعة وازدياد معدل التنمية الاقتصادية، وفق استراتجية التنمية المستدامة في الدولة.