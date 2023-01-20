بتنسيق أمني.. تعليم الجيزة: 200 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

تنطلق غدًا السبت، امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى “عام - لغات” للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى “2022-2023” والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 205491 طالبا، موزعين على 688 لجنة و2 حالات خاصة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وتنطلق أعمال الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ويوم الأحد 22 يناير: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

ويوم الإثنين 23 يناير: امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويوم الثلاثاء 24 يناير: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

ويوم الأربعاء 25 يناير: مادة الهندسة.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 26 يناير، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وشدد وكيل الوزارة، على مديري عموم الإدارات التعليمية، بالتواجد ميدانياً داخل اللجان يومياً لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تؤثر على انتظامها..

وأكد “سلومة” أن المديرية راعت تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، حفاظًِا على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

إضافًة إلى اتخاذِ الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد سيادته علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.