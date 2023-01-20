«شباب الشيوخ» تناقش حظر تطبيق تيك توك فى مصر

تستأنف لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ جلساتها النوعية، الأحد، وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن حظر تطبيق تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام، بالتعاون مع لجنة مشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الأحد، نظر طلبات مناقشة عامة موجه لكل من وزير السياحة والآثار ووزير التربية والتعليم وذلك مع دعوتهم للحضور أمام المجلس.

وتشهد الجلسة العامة يوم الأحد، نظر طلبات المناقشة الخاصة بخطة وزارة السياحة، حيث الطلب المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.

كما تناقش الجلسة طلب النائبة ريهام عفيفي وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية يجب استغلالها.



بينما تشهد الجلسة العامة يوم الإثنين، نظر طلبات المناقشة الموجهة لوزير التربية والتعليم، حيث تناقش الجلسة نظر طلب النائب نبيل دعبس وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.



وكذلك طلب النائب عاطف علم الدين وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصية.

وأيضًا طلب النائبة دينا هلالي وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.