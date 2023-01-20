النيابة تنتقل لمعاينة موقع استشهاد فرد شرطة بالإسكندرية

تباشر نيابة ثان الرمل بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام لنيابات الاستئناف، اليوم الجمعة، تحقيقاتها الموسعة بشأن الهجوم على كمين شرطة بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، مما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة حمادة صبحي، وإصابة آخرين، فيما تمكنت القوة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وجارٍ تعقب آخر.

كما توجه فريق من نيابة ثان الرمل، برئاسة المستسار أحمد سمير غيث، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه، إلى موقع الحادث لمعاينته، وتم جمع فوارغ الطلقات بمحيطه لمضاهتها بالأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين وتصوير الموقع، وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعى من مهمته، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة، قالت فيه:

«فى إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلي، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها (مخدرات- سلاح نارى).. أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة، وضبط اثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب».