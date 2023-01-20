الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تنتقل لمعاينة موقع استشهاد فرد شرطة بالإسكندرية

الامين حمادة شهيد
الامين حمادة شهيد كمين شرطة ابيس

تباشر نيابة ثان الرمل بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام لنيابات الاستئناف، اليوم الجمعة، تحقيقاتها الموسعة بشأن الهجوم على كمين شرطة بمنطقة أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، مما أسفر عن استشهاد أمين الشرطة حمادة صبحي، وإصابة آخرين، فيما تمكنت القوة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وجارٍ تعقب آخر.

كما توجه فريق من نيابة ثان الرمل، برئاسة المستسار أحمد سمير غيث، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه، إلى موقع الحادث لمعاينته، وتم جمع فوارغ الطلقات بمحيطه لمضاهتها بالأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين وتصوير الموقع، وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعى من مهمته، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة، قالت فيه:

«فى إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلي، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها (مخدرات- سلاح نارى).. أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة، وضبط اثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب».

الإسكندر الأدلة الجنائية الإسكن إصابة آخرين الهارب الهج اثنين من العناصر الإجرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

كيف تؤثر أسلحة الغرب على مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟

«الصحة العالمية»: إصابة 2.8 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا

حملة نظافة وتجميل بكورنيش النيل في المنيا (صور)

فحص فيديو تهشيم الرادارات على الطريق الدائرى

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين بأحياء الإسكندرية

ضعف الدولار يعزز من ارتفاع أسعار الذهب.. وتوقعات بوصول الأونصة لـ 2000 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل