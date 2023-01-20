جامعة أسيوط الأهلية تعلن عن الأماكن الشاغرة بها للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية، عن فتح باب التقدم للطلاب الراغبين للالتحاق للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات، بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بدءًا من غداً السبت الموافق 21-1-2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9-2-2023.

وأعلنت الجامعة عن عدد من الأماكن الشاغرة بكلياتها والتي تضم الصيدلة، والهندسة، الألسن، العلوم المالية والإدارية، على أن يتم التسجيل الإلكتروني على الموقع الخاصة بجامعة أسيوط الأهلية على الرابط التالي http://asnu.edu.eg/home/ar/Admissio.

وأوضحت أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب وفقًا للحد الأدنى المحدد من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة، ويتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا للمجموع الأعلى، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق بعد غلق باب التقدم بـ48 ساعة وإعلان كشوف بأسماء الطلاب المقبولين على الصفحة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط الأهلية على موقع فيسبوك.

https://www.facebook.com/AssuitANU?mibextid=ZbWKwL.

وبعدها يتوجب على الطلاب المقبولين تقديم الأوراق المطلوبة وإحضار الشهادات الأصلية وسداد 50% من المصروفات و1500 مصاريف إدارية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن إدارة الجامعة خصصت مركز تسويق الخدمات الجامعية الملحق بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط بالدور الأرضي لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم والإجابة على كافة الاستفسارات وكذلك كمقر للتقديم الورقي، مشيرًا إلى أنه طبقاَ للحد الأدنى المقرر من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لتنسيق الكليات جاء كالآتي كلية الصيدلة 304 درجة بنسبة 74%، كلية الهندسة 279 درجة بنسبة 68%، كلية الألسن 225،5 درجة بنسبة 55%، كلية العلوم المالية والإدارية 225،5 درجة بنسبة 55%.