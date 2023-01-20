شبورة والقاهرة 21 درجة.. تفاصيل طقس غدٍ السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الجمعة- أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 09

كفرالشيخ 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 09

دمياط 21 11

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 20 10

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 19 01

كاترين 14 00

الطور 22 09

طابا 22 10

شرم الشيخ 24 14

الإسكندرية 21 11

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 18 12

سيوة 18 06

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 14

حلايب 23 15

أبورماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 21 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 25 07

الأقصر 25 08

أسوان 26 10

الوادي الجديد 24 05

أبوسمبل 25 10

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 31 20

المدينة المنورة 28 15

الرياض 21 09

المنامة 19 15

أبوظبى 24 15

الدوحة 22 15

الكويت 20 10

دمشق 17 03

بيروت 20 14

عمان 17 06

القدس 17 07

غزة 20 10

بغداد 19 06

مسقط 23 17

صنعاء 24 05

الخرطوم 34 16

طرابلس 15 08

تونس 11 05

الجزائر 10 06

الرباط 18 08

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 13 01-

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 16 03

نيودلهي 21 11

جاكرتا 32 25

بكين 03 08-

كوالالمبور 31 23

طوكيو 09 02

أثينا 16 10

روما 08 02

باريس 04 03-

مدريد 11 01-

برلين 03 01

لندن 06 02-

مونتريال 01- 07-

موسكو 01 04-

نيويورك 07 02

واشنطن 09 03

نواكشوط 26 13

أديس أبابا 25 07