الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

أميرة ويلز الرياضية.. كيف تحافظ كيت على شخصيتها الشهيرة

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

زارت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، فريق ذوي الاحتياجات الخاصة بلعبة الرجبي، أمس، للاحتفال بلقب كأس العالم، كنوع من أنواع الدعم والمشاركة الوجدانية معهم، حيث اشتهرت بشخصيتها الأنيقة بشكل لا يصدق وبالنظر إلى الطبيعة الرياضية لأميرة ويلز.

وتحدثت كيت، 41 عامًا، أمس عن تبني أسلوب حياة نشط خلال زيارة لفريق دوري الرجبي الإنجليزي على كرسي متحرك، وكشفت عن أنها تمارس التمارين الرياضية متى استطاعت، بما في ذلك القفز على الترامبولين مع أطفالها. 

كانت كيت رياضية شغوفة، وكانت قائدة فريق الهوكي في مدرسة سانت أندرو الإعدادية في بيركشاير، عندما درست من 1986 إلى 1995، وهي أيضًا لاعبة تنس متحمسة.

كما قامت بتجنيد مدربين شخصيين لمساعدتها على البقاء في حالة جيدة، بما في ذلك ما يسمى بـ "الساحرة الشخصية" لويز باركر، التي اتبعت العديد من أساليب التمارين الخاصة بها مع كيت بعد ولادة الأمير جورج. 

أمي رياضية 

في حديثها إلى فريق دوري الرجبي الإنجليزي على كرسي متحرك أمس، كشفت الأم لثلاثة أطفال كيف شجعت أطفالها على التنافس في الرياضة، وكيف تغتنم كل فرصة تحصل عليها للضغط على التمارين في روتينها اليومي. 

كما كشفت أنها تحب الانضمام إلى أطفالها عندما يلعبون الرياضة.،قالت وهي أم لثلاثة أطفال: "أفعل كل شيء: كلما تمكنت من ممارسة الرياضة أفعلها، حتى أنني أقفز على الترامبولين مع الأطفال قبل المدرسة".

بعد أن سمعوا عن الجانب الرياضي لكيت، دعاها اللاعبون لحضور جلسة تدريبية - وهو عرض لم تستطع رفضه.

وتحدثت كيت، التي تولت منصب دوق ساسكس في السابق بصفته راعية لدوري الرجبي في إنجلترا في فبراير من العام الماضي، إلى اللاعبين وشركائهم والجهاز الفني في غرفة حديقة القصر قبل أن تتظاهر مع كأس العالم.

وخلال اللقاء وجدت أميرة ويلز صيغة أزياء تناسبها، تعني العمل اليوم، مرتدية هذه البدلة الأنيقة للغاية ذات البنطلون باللون البرقوقي من ماركة Roland Mouret، يبدو أنها تهدف إلى خلق حالة من الألوان على شكل قوس قزح، حيث أنه إنه لون غني بشكل جميل مع الشكل المتسع للسراويل.

كما تمت إضافة  أقراط دانييلا دريبر وحذاء الكعب العالي من جيانفيتو روسي، وهي طريقة رائعة لمزجها مع البدلة التي ظهرت لأول مرة العام الماضي أي انها إطلالة مكررة لكيت.

أميرة ويلز الرياضية لعب الهوكي في سن المراهقة لعب الهوكي الطبيعة الرياضية لأميرة ويلز قائدة فريق الهوكي الساحرة الشخصية لويز باركر ولادة الأمير جورج كيف شجعت أطفالها على التنافس في الرياضة

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