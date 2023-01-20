يقدم الدستور رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب الكثير من المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الحصول على دعم مالي شهري من الدولة عبر وزارة التضامن الاجتماعي ودعم السلع الغذائية من خلال بطاقات التموين وذلك في إطار الدعم الاجتماعي الذي تسعى الدولة حاليا في تطبيقه.

رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يمكن للمواطنين المستحقين للدعم المالي والمتقدمين للحصول على المعاش الشهري (تكافل وكرامة) الاستعلام عن الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يقوم المستعلم بإدخال كافة بيانته المسجله مسبقا في طلب التقديم حيث تظهر له حالة الطلب والإجراء التي تمت فيه.

ويمكن تقديم شكاوى للمرفوضين بأحد الوسائل التالية:-

من خلال الخط الساخن عبر رقم 19680 من أي خط أرضي وإدخال البيانات اللازمة لذلك.

من خلال البريد الإلكتروني عبر [email protected]

من خلال موقع التقديم عبر هذا الرابط (من هنا) واختيار أيقونة الشكاوى.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

يستطيع المواطنين الاستعلام عن أحقيتهم في الحصول على الدعم المالي الشهري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات الإلكترونية:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا) . اختيار أيقونة الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع. إدخال بيانات المتقدم بدقة من واقع بطاقة الرقم القومي. تسجيل بيانات مكتب الشؤون الاجماعية التابع له المتقدم. إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتقدم . الضغط على كلمة استعلام. ظهور نتيجة الطلب المتقدم (رفض أو قبول).

ومن الشروط التي يمكن رفض الطلب بسببها ما يلي: -

أن يكون المتقدم موظف حكومي أو يعمل بالقطاع العام او الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

ألا يكون المتقدم لديه أبناء متسربين من التعليم.

ألا تكون بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية أو الأوراق غير مكتملة.

أن يكون المسن أقل من 65 عاما.

المستندات المطلوبة معاش تكافل وكرامة 2023

ينمت أيضا من خلال رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 تحميل الأوراق المطلوبة وهي كما يلي:-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من شهادة ميلاد الأطفال الأقل من 18 سنة مميكنة.

قسيمة طلاق الزواج أو الطلاق.

قيد مدرسي للأبناء من سن 6 - 18 سنة.

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