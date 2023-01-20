الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إكسترا نيوز تستعرض أسعار السلع الرئيسية في حي الأسمرات

السلع
السلع

استعرض محمد أبو عيطة، مراسل اكسترا نيوز، بعض أسعار السلع الرئيسية في حي الأسمرات، قائلًا: إنه سيتم افتتاح عدد من المنافذ تباعًا بمنطقة الأسمرات لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين حول السلع الأساسية.

وأضاف أبو عيطة، خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة تعمل على إتاحة السلع وتوفيرها في العديد من المناطق التي تمتد إلى 100 منفذ على مستوى محافظة القاهرة، لطمأنة المواطن بتوافر السلع، وضبط الأسعار في الأسواق لمنع تلاعب التجار.

 

الأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%

 

وأوضح مراسل اكسترا نيوز، أن الأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%، حيث وصل سعر السكر 900 جرام بـ 14.5 جنيه، وكيلو الدقيق بـ 15 جنيهًا، وكيلو الأرز 14.5 جنيهًا، وزجاجة الزيت 700 جرام بـ 35 جنيهًا، وكيلو السمن بـ 50 جنيهًا، والتونة قطع بـ 21 جنيهًا والحلاوة الطحينية بـ 20 جنيهًا وغيرهما.

حي الاسمرات أسعار السلع الرئيسية أسعار السلع الرئيسية تستعرض اكسترا نيوز الأسمرات

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