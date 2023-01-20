نتيجة 4 ابتدائي| نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط بوابة التعليم الأساسي

فور انتهاء الطلاب من امتحاناتهم بات التفكير في نتيجة 4 ابتدائي 2023 يشغل أولياء أمور الطلاب ومن ثم البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط على موقع بوابة التعليم الاساسي فرابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، من أكثر الموضوعات بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي عن رابط نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2022-2023، بمحافظة القاهرة، بدأت الاختبارات من يوم 12 يناير واستمرت حتى يوم 17 من نفس الشهر.

نتيجة سنة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023

تستعرض جريدة الدستور في السطور التالية الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة سنة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2023 من بوابة التعليم الأساسي

يستطيع أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي الترم الاول الحصول على النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب/ ولي الأمر الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

-الخطوة الثانية: علي الطالب/ ولي الأمر اختيار المرحلة التعليمية وهي «سنوات النقل».

-الخطوة الثالثة: علي الطالب/ ولي الأمر اختيار «الصف الرابع الابتدائي».

-الخطوة الرابعة: علي الطالب/ ولي الأمر اختيار «الفصل الدراسي الأول».

-الخطوة الخامسة: علي الطالب/ ولي الأمر ادخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

-الخطوة السادسة: علي الطالب/ ولي الأمر تسجيل رقم الجلوس الخاص.

-الخطوة السابعة: علي الطالب/ ولي الأمر الضغط على «استعلام».

-الخطوة الثامنة: الانتظار لبعض الوقت، سوف تظهر فور الإعلان عنها رسمياً.

ألوان نتيجة 4 ابتدائي 2023

ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2023، مكونة من 4 ألوان لكل منها درجة في التقييم تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، كالآتي:

• اللون الأزرق: أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85℅ إلى 100℅.

• اللون الأخضر: أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65% لأقل من 85 %.

• اللون الأصفر: أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50 %لأقل من 65 %.

• اللون الأحمر: أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 %لأقل من 50%.

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