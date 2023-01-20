الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة تخصصت في تزوير أوراق المرور بالإسكندرية

المستندات المزيفة
المستندات المزيفة

نجح ضباط قطاع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية، حيث يقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثاني ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوي العديد من المحررات المزورة)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إدارة العامة للمرور إدارة البحث الجنائي الإدارة العامة للمرور تزوير المحررات الرسمية تحريات قطاع الأمن العام جهاز لاب توب خاتم شعار الجمهورية عصابي تخصص ضباط قطاع الأمن العام

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