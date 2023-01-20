الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أنغام في «تايمز سكوير» بعد اختيارها كأول سفيرة لبرنامج «EQUAL Arabia»

انغام
انغام

أعلنت إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، عن تعيين الفنانة أنغام، سفيرة لبرنامج EQUAL Arabia لشهر يناير 2023 كأول سفيرة لعام 2023.

ويهدف البرنامج الموسيقي إلى إلقاء الضوء على أعمال المُبدعات من خلال الاستفادة من الموارد الموجودة على المنصة، ومنحهن مزيدًا من الفرص والتجارب العالمية التي ستساعدهن على تحقيق الانتشار الذي يستحقونه.

وكجزء من برنامج EQUAL Arabia، تمت إضافة أحدث أغنية لأنغام، "عارفة قيمتي"، والترويج لها على قوائم تشغيل EQUAL  العالمية، وEQUAL Arabia، بالإضافة إلى ذلك، وضع المنصة لصورة أنغام على لوحة إعلانات في أحد أكثر المعالم شهرة في العالم، ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك.

انغام
انغام
افريقيا والشرق الأوسط الفنانة انغام الفنانين العرب الوطن العربى يناير 2023

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