أنغام في «تايمز سكوير» بعد اختيارها كأول سفيرة لبرنامج «EQUAL Arabia»

أعلنت إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، عن تعيين الفنانة أنغام، سفيرة لبرنامج EQUAL Arabia لشهر يناير 2023 كأول سفيرة لعام 2023.

ويهدف البرنامج الموسيقي إلى إلقاء الضوء على أعمال المُبدعات من خلال الاستفادة من الموارد الموجودة على المنصة، ومنحهن مزيدًا من الفرص والتجارب العالمية التي ستساعدهن على تحقيق الانتشار الذي يستحقونه.

وكجزء من برنامج EQUAL Arabia، تمت إضافة أحدث أغنية لأنغام، "عارفة قيمتي"، والترويج لها على قوائم تشغيل EQUAL العالمية، وEQUAL Arabia، بالإضافة إلى ذلك، وضع المنصة لصورة أنغام على لوحة إعلانات في أحد أكثر المعالم شهرة في العالم، ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك.