الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة القمة 125 بالدوري

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة القمة 125، هو ما يشغل جماهير القطبين قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، وتحدد بشكل كبير شكل المنافسة على قمة جدول الدوري.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلي لإعادة الاستقرار لفريق الكرة الأول، وتحقيق الفوز الأول للفريق في 2023، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال هذا العام، حيث خسر الزمالك من أسوان بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق، وسلبيًا أمام الاتحاد السكندري، وودع بطولة كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد بيراميدز بركلات الترجيح 4/2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فيما يبحث الأهلي عن الفوز لتوسيع الفارق مع الزمالك على القمة لثماني نقاط، ومنح اللاعبين ثقة كبيرة خاصة أن الفريق لم يتبقى له سوى مباراة البنك الأهلي قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية ويقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 125والقنوات الناقلة 


يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك في القمة التي تحمل رقم 125 بالدوري، والمقرر لها في الثامنة والنصف من مساء السبت القادم 21ـ1ـ2023، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.
وتنقل محموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك، على قناة أون تايم سبورتس أتش دى ، ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل في الدوري المصري.

تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة القمة 125 بالدوري

 

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة، واستقر فيريرا على العودة لطريقة 4/4/2 في مباراة القمة، لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

 

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاهلى 


في حراسة المرمى.. محمد عواد
في الدفاع.. حمزة المثلوثى حسام عبد المجيد ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى 
في وسط الملعب.. نبيل عماد دونجا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى 
في الهجوم.. يوسف اسامة نبيه وسيف الجزيرى.

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واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء عدة تغييرات على تشكيل المارد الأحمر في مباراته أمام الزمالك، لمواجهة الإصابات في الفريق والغايات وبات التشكيل الأقرب لبداية القمة:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك 


محمد الشناوي في حراسة المرمى
على معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني في الدفاع
أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشه في وسط الملعب
أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف أو كهربا في الهجوم

ترتيب جدول الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

  1. الأهلي برصيد 31 نقطة
     
  2. فيوتشر برصيد 30 نقطة
     
  3. بيراميدز برصيد 27نقطة
     
  4. الزمالك برصيد 26 نقطة
     
  5. المقاولون العرب 24نقطة
     
  6. الاتحاد السكندري برصيد 22نقطة
     
  7. غزل المحلة برصيد 21 نقطة
     
  8. المصري برصيد 18 نقطة
     
  9. أسوان برصيد 17 نقطة
     
  10. سيراميكا كليوباترا برصيد 16 نقطة
     
  11. طلائع الجيش برصيد 14 نقطة
     
  12. فاركو برصيد 13 نقطة
     
  13. سموحة برصيد 13 نقطة
     
  14. الداخلية برصيد 13 نقطة
     
  15. البنك الأهلي  برصيد 12 نقطة
     
  16. حرس الحدود برصيد 11 نقطة
     
  17. انبى برصيد 10 نقاط
     
  18. الإسماعيلي برصيد 8 نقاط
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