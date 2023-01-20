برز آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، من ضمن الموضوعات التي يبحث عنها العديد وشغلت اهتمام الكثير من المواطنين.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً "جوجل" من قبل المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، وتستطيع الآن وبخطوات بسيطة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023 بشكل إلكتروني بالإضافة إلى كل طرق الدفع الأخرى.

وتزامناً مع اهتمام العديد من العملاء بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، ترصد لكم "الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يتم البحث عنها والتي تشمل اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، وخطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي "أونلاين"، واماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي، وإليكم التفاصيل

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023

بداية من 15 يناير، أتاحت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني بداية من يوم الأحد 15 يناير 2023.

منحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها من مستخدمي خدمة التليفون الأرضي فترة سماح لدفع الفاتورة حتى يوم 14 فبراير 2023.

خطوات الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الأرضي أون لاين

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الذي أتاحته الشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا)

يكتب العميل كود المحافظة في الخانة المحددة.

يقوم العميل بكتابة رقم التليفون في الخانة المحددة.

يتم الضغط على «زر» أظهر الفواتير.

- أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

يوجد العديد من الأماكن المختلفة بخلاف السنترالات لدفع فاتورة الأرضي، كما يلي:

- خدمة فودافون كاش

- البريد المصري

- خدمة فوري.

- ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

- خدمة ممكن.

- خدمة مصاري

- خدمة أمان.

- خدمة سداد.

- خدمة خدماتي.

- خدمة Bee.