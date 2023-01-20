الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأونصة بـ708 جنيهات.. أسعار الفضة فى الأسواق اليوم

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة استقرارا ملحوظا، اليوم الجمعة، نهاية تداولات الأسبوع بالأسواق التجارية، حيث سجلت أونصة الفضة 708 جنيهات، وتعتبر الفضة من المعادن المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي من أهمها صناعة الإكسسوارات.

- أسعار الفضة اليوم 

سجلت أسعار أونصة الفضة 708.19.

سجلت الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 سعر 23.03 جنيه.         

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 22.09 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.33 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 20.76 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 18.45 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 20.29 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة 30.70 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 947.796 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,517.85جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 3,024.16 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,771.29 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 7,098.69 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 14,058.87 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 27,702.22 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة إعادة بيع

سجل سعر سعر جرام الفضة 22.91 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 712.522 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,145.41 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,290.82 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,581.64 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,727.04 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,454.09 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,908.18 جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة عامل بها طلقات نارية بقنا

قبل انتحاره.. مسلّح يقتل 5 بإطلاق نار فى جورجيا

الأونصة بـ708 جنيهات.. أسعار الفضة فى الأسواق اليوم

مصرع شخص سقط فى بيارة صرف صحى بمدينة الطود شرق الأقصر

التحويلات المرورية بعد غلق شارع ترسا بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من القدس والخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران