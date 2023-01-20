أخبار الظهيرة| تشيلسى يُقدم عرضًا خرافيًا لزيدان.. واستشهاد فرد شرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

الأغلى فى العالم.. تشيلسى يُقدم عرضًا خرافيًا لزيدان لتدريب الفريق

أكدت تقارير إعلامية، أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويعاني فريق تشيلسي هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.. للمزيد ضغط هنا.

حكم بغرامة ترامب جراء شكوى «عبثية» ضد هيلارى كلينتون

حكم قاض فيدرالي أمريكي، أمس الخميس، على الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميته بغرامة قدرها حوالى مليون دولار لرفعهما دعوى قضائية "عبثية" على هيلاري كلينتون بتهمة محاولة الغش في الانتخابات الرئاسية في 2016.. للمزيد اضغط هنا.

استشهاد فرد شرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن من ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متاجري المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية في عدد من القضايا أبرزها (مخدرات- سلاح ناري).. للمزيد اضغط هنا.

تقرير: إفريقيا قد تصبح سلة غذاء العالم لكن التعطش للاستثمارات يعرقل الطموح

توقع تقرير حديث صادر عن بنك التنمية الإفريقي، أن تصبح إفريقيا سلة غذاء العالم ومعالجة نقص الغذاء والقضاء على الجوع المتزايد، لكن التعطش للاستثمارات قد يعرقل الطموح.. للمزيد اضغط هنا

ريتشارد كلايدرمان يحيي حفل دعم مرضى السرطان بالقاهرة.. اليوم

يحيي الموسيقي العالمي وعازف البيانو الفرنسي الأصل ريتشارد كلايدرمان، مساء اليوم الجمعة، حفلًا خيريًا على هامش المؤتمر الدولي لسرطان الثدي وأمراض النساء والعلاج المناعي «BGIICC»، وذلك بأحد الفنادق الكبرى، تحت عنوان «الإبداع والابتكار».. للمزيد اضغط هنا.