مصرع شخص سقط فى بيارة صرف صحى بمدينة الطود شرق الأقصر

لقي شخصٌ مصرعه عقب سقوطه في إحدى بيارات الصرف الصحي في مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بمنطقة نجع علوان التابعة لقرية العديسات بالمدينة، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين التصريح بالدفن وتسليمها لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بسقوط مواطن يُدعى "ع .أ" في إحدى بيارات الصرف الصحي بمنطقة نجع علوان التابعة لقرية العديسات بالمدينة، وحاول الأهالي إنقاذه ولكنه لقي مصرعه، وتم انتشال جثمانه من البيارة، ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين التصريح بالدفن وتسليمها لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.