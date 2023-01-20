حبس المتهمين بإشعال النار فى خيمة بمنشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمين بالتسبب في مصرع 3 أشخاص بمنشأة القناطر، بإشعال النار في خيمة يقيمون بها، بسبب خلافات بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بخيمة ومصرع 3 أشخاص في منشأة القناطر.

وأجرى رجال المباحث التحريات، وتبيّن أن حريقا اشتعل بخيمة يقيم بها الضحايا، مما أسفر عن مصرعهم متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم، وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم التوصل لهوية المتهمين بإشعال النار بالخيمة، والتسبب في مصرع الضحايا بسبب خلافات بينهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.