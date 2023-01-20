الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس البريد المصري يبحث أوجه التعاون مع سلطنة عمان

رئيس البريد المصري
رئيس البريد المصري يبحث أوجه التعاون مع سلطنة عمان

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، نصر البوسعيدي، نائب رئيس البريد بسلطنة عُمان، وأحمد العامري، مدير الشؤون الدولية والمنسق الوطني للاتحاد البريدي العالمي لسلطنة عُمان، وذلك بمبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، بحضور نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ووصفها بأنها علاقات أخوية وتاريخية، مشيرًا إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد العُماني، بما يسهم في تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلتا الدولتين.

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رئيس البريد المصري يبحث أوجه التعاون مع سلطنة عمان

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري والبريد العُماني؛ حيث تناول اللقاء عرض فرص التعاون المشترك بين البلدين وكيفية زيادتها، إلى جانب مناقشة مستجدات العمل البريدي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واصطحبت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، نصر البوسعيدي، نائب رئيس بريد سلطنة عمان في جولة تفقدية تفقد خلالها مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

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رئيس البريد المصري يبحث أوجه التعاون مع سلطنة عمان

من جهته، أبان نصر البوسعيدي نائب رئيس بريد سلطنة عمان عن سعي البريد العُماني إلى فتح آفاق التعاون مع البريد المصري، مُبديًا إعجابه بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء، ومعربًا عن إعجابه وسعادته بما شاهده في متحف البريد من المقتنيات التاريخية، التي توثق التاريخ البريدي على مر العصور، بالإضافة إلى مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي الذي يعد تحفة معمارية من الطراز الأول، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول العربية.

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رئيس البريد المصري يبحث أوجه التعاون مع سلطنة عمان

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري نصر البوسعيدي نائب رئيس بريد سلطنة عُمان  درع البريد المصري، كما أهدى  نصر البوسعيدي الدكتور شريف فاروق بطاقة تذكارية للعيد الوطني الـ ٥٢ لسلطنة عمان، بتصميم يضم أربع لوحات بانورامية؛ تروي كل منها قصة مرتبطة بسلطنة عمان.

رئيس البريد المصري يبحث أوجه التعاون مع سلطنة عمان
رئيس البريد المصري يبحث أوجه التعاون مع سلطنة عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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