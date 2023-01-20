وزارة دفاع فنلندا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ400 مليون يورو

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 400 مليون يورو.

وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان لها اليوم: «ستزود فنلندا أوكرانيا بمجموعة أخرى من المواد الدفاعية، حيث اتخذ رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الحكومة، قرارًا بشأن هذه القضية في 19 يناير 2023، وستكون هذه الحزمة الثانية عشرة من المعدات الدفاعية التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا»، وفقا لوكالة نوفوستى.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الأموال المدرجة في هذا العرض، ما تقدره الوزارة بـ400 مليون يورو، والتكلفة الإجمالية لجميع المساعدات الدفاعية الفنلندية لأوكرانيا تبلغ 590 مليون يورو.

ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع الفنلندى ميكو صافولا، اليوم الجمعة، في اجتماع لممثلي وزارات الدفاع لنحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، حيث ستتم مناقشة المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يوقع وزيرا دفاع فنلندا والسويد بيان نوايا هناك بخصوص دعم أوكرانيا.

البنتاجون يقدم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار لكييف

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، تتضمن 59 عربة قتال من طراز برادلي و90 عربة من طراز سترايكر.

بالإضافة إلى ذلك، ستنقل الولايات المتحدة ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز Avenger إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS، وراجمات الصواريخ من طراز "هيمارس".

وقال البنتاجون، في بيان، إنه تم إقرار حزمة المساعدات لـ«تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا».

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تلبي احتياجات كييف الحالية.

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: «يجب أن نتوقع حزمة أخرى من المساعدات العسكرية قريبًا»، مشيرة إلى أن الحزمة ستلبي بعض احتياجات كييف الأساسية.