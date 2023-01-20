السبرانو فاطمة سعيد تلتقي المايسترو نادر عباسي في أولى حفلات المتحف المصري الكبير.. الليلة

تحيي السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، مساء اليوم الجمعة، أول حفل عالمي يُقام على أرض المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، والذي يترقب العالم افتتاحه، وذلك بصحبة المايسترو نادر عباسي قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

ويتضمن الحفل عدد من الأعمال المتنوعة بين الكلاسيكية وغيرها من الموسيقى الشرقية، حيث يعد الأول من نوعه في نهج المتحف المصري الكبير في دعم التراث الثقافي وإلقاء الضوء على الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة، وأن يصبح منصة تجمع بين التاريخ والتراث والفنون والترفيه، مما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر.

وروَّج المايسترو نادر عباسي، للحفل عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، حيث نشر مجموعة من الصور الخاصة بالبروفة الأخيرة للحفل بصحبة السوبرانو فاطمة سعيد.

من جهتها، أعربت فاطمة سعيد، عن اعتزازها وفخرها بكونها أول فنانة على الإطلاق تقوم بالغناء في المتحف المصري الكبير، متمنية أن تكون بداية للعديد من الفعاليات الثقافية والموسيقية التي تقام في هذا المكان العريق.

كما أبدى المايسترو نادر عباسي، سعادته بهذا الحدث، مؤكدًا أن تقديم حفلات من هذا النوع وسط واحد من أعظم وأعرق المناطق الأثرية والتاريخية في مصر، بمثابة حلم له ولأي شخص، حيث يعد المتحف الكبير صرحًا تاريخيًا وحضاريًا ضخمًا.

وأكد عباسي، ضرورة تكرار هذا الفكر المبتكر بإقامة حفلات في عدد من المناطق والقصور الأثرية لتكون بمثابة دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر.