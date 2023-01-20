موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع العام والخاص 2023
موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع العام والخاص ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام العديد من المواطنين في الساعات الأخيرة.
وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداما “جوجل” من قبل المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع العام والخاص ٢٠٢٣ للحصول على تلك الاجازة والاستمتاع بها مع الأهل والأقارب بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.
وتزامناً مع اهتمام المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد إجازة عيد الشرطة، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها العديد مؤخراً لمعرفة موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع العام والخاص ٢٠٢٣، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:
موعد إجازة عيد الشرطة للقطاع العام والخاص ٢٠٢٣
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارات اليوم الأربعاء تتضمن بأن تكون إجازة عيد الشرطة 2023 يوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير الجاري، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.
وتشمل القرارات أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر لكل من العاملين داخل الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الإدارة المحلية، مع شركات قطاع الأعمال، والقطاع العام والخاص.
وأعلنت وزارة الداخلية، منذ أيام قليلة عن شعار عيد الشرطة الجديد، والذي يواكب عيدها الـ 71، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة احتفالية بمناسبة عيد الشرطة، التي كانت تشهد في السنوات السابقة تكريم عدد من الضباط.
الإجازات الرسمية خلال شهري فبراير ومارس 2023
لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهري فبراير ومارس 2023
الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022
يتضمن شهر إبريل إجازة عيد شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك كما يلي:
موعد إجازة عيد شم النسيم 2023
يوافق يوم عيد شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل 2023، وفى الغالب لا يتم ترحيل يوم الإجازة.
موعد عيد الفطر المبارك 2023
يأتي موعد عيد الفطر المبارك يبدأ يوم السبت 22 أبريل 2022، وفق الحسابات الفلكية، ويتم منح إجازة رسمية لعدة أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
موعد إجازة عيد تحرير سيناء.
يوافق يوم عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023، وجرت العادة على ترحيله إلى يوم الخميس.
الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2023
موعد إجازة عيد العمال 2023
يوافق يوم عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023، وجرت العادة على أن يتم ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس التالي.
الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2023
توجد إجازتان خلال شهر يونيو 2023.
إجازة يوم وقفة وعيد الأضحى المبارك
ويوافق يوم وقفة عيد الأضحي فلكيًا يوم الأربعاء 24 أبريل 2023.
إجازة عيد ثورة 30 يونيو 2023
ويوافق يوم إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوم الجمعة 30 يونيو.
الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2023
إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
أجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو 2023.
العطلات الرسمية خلال شهر أغسطس 2023
لا توجد إجازات رسمية خلال شهر أغسطس.
الإجازات الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023
توجد إجازة وحيدة خلال شهر سبتمبر هي إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق الأربعاء 27 سبتمبر
الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2023
يتم الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2022.
الإجازات الرسمية خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2023
لا توجد إجازات رسمية في شهري نوفمبر وديسمبر 2023