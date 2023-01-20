كيلو الفول بـ35 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار البقوليات استقرارا ملحوظا، اليوم الجمعة، 20 يناير، نهاية تعاملات الأسبوع، حيث سجلت أسعار الفول نحو 35 جنيها للكيلو، وتعتبر البقوليات من السلع التي لا غنى عنها خلال فصل الشتاء نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين عليها، خاصة العدس، وجاءت أسعار البقوليات، اليوم، كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم

سجلت أسعار الفول المستورد من 33 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

كيلو الفول البلدى تراوح سعره ما بين 31 و32 جنيها.

وسجلت أسعار الفول المجروش 38 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب بين 48 جنيهًا و50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر اللوبيا البلدى 52 جنيها.

بينما بلغ سعر اللوبيا المستوردة 49 جنيها.

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 35 جنيهًا.

فى حين سجل سعر كيلو الحمص نحو 48 إلى 52 جنيها.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

فى حين تراوح كيلو الترمس ما بين 28 ( مستورد) و 32 جنيها (محلى).

بينما سجل سعر كيلو السمسم ما بين 110 إلى 120 جنيها.

- أسعار الفول بالطن

سجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 24000 جنيه معبأ بأرضه.

سجل طن الفول البلدى عريض 23000 جنيه معبأ بأرضه.

سجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 15000 جنيه معبأ بأرضه.

سجل سعر طن الفول حصى أسترالي 13500 جنيه معبأ بأرضه.

- أسعار السمسم بالطن

سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه بـ55 ألف جنيه

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه .

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصرى 43 ألف جنيه "أرضه "

وبلغ سعر طن السمسم الاحمر السودانى 51000 ألف جنيه "أرضه"

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه للطن.

بينما سجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني "وصال" 42 ألف جنيه.