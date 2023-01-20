بسبب الثلوج.. توقف المطارات وتحذيرات بعدم السفر للسائقين في بريطانيا

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، تحذيرات جديدة من الجليد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقال في بيان، إن أجزاء من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجنوب غرب إنجلترا ستواجه ظروفًا جليدية، مع وجود تحذيرات من الساعة 5 مساءً يوم أمس وحتى الساعة 10 صباحًا اليوم.

وأوضح البيان، أنه ستكون هناك فرص كبيرة لظهور بقع جليدية على الطرق والأرصفة ومسارات الدراجات ، مع توقع وقوع إصابات.

وأصبح الطقس خلال الليل شديد البرودة مع صقيع شديد وبقع ضباب متجمدة منعزلة في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في فوضى مرورية لسائقي السيارات واحتمال تعرض بعض الأسر لانقطاع التيار الكهربائي.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من الجليد|، لأجزاء من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجنوب غرب إنجلترا اليوم

واستيقظ الكثيرون، صباح أمس، على الجليد والثلج مع استمرار تعرض المملكة المتحدة لموجة البرد هذا الأسبوع، واضطر مطار مانشستر إلى إغلاق مدرجه وسط العواصف الثلجية بعد أبرد ليالي العام حتى الآن.

وانخفضت درجات الحرارة إلى -10.4 درجة مئوية في أجزاء من البلاد قبل أن تواجه بريطانيا يومًا آخر من اضطراب السفر.

وقال ركاب في مطار مانشستر إنهم جلسوا على طائراتهم لمدة تصل إلى أربع ساعات، بعد أن جعلت العواصف الثلجية من المستحيل إقلاع الرحلات الجوية، وتم إغلاق كلا المدرجين في المطار لمدة ساعتين تقريبًا.

- تأجيل 36 رحلة على الأقل وإلغاء رحلتين

وفقًا لموقع التتبع FlightRadar24 ، تم تأجيل 36 رحلة على الأقل وإلغاء رحلتين، كما أن طائرة قطعت مسافة 4000 ميل من أتلانتا في الولايات المتحدة تم تحويلها إلى لندن بعد أن عجزت عن الهبوط في الثلج.

ونشرت صور لطائرة مغطاة بالثلوج وهي محطمة على مدرج مطار مانشستر بينما كان الركاب ينتظرون الأخبار.

وقال متحدث باسم المطار، `` بعد فترة من تساقط الثلوج بكثافة ، أغلقنا كلا المدرجين مؤقتًا"، مضيفا "ستظل الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا دائمًا وستستأنف العمليات في أقرب فرصة".

وأعيد فتح المدارج بعد ساعتين ونصف تقريبًا بينما كان الركاب ينتظرون داخل المبنى وعلى متن الطائرات.

وبعد الساعة 8:40 صباحًا ، قال المطار في بيان: `` بعد الإغلاق المؤقت لمدارجنا بسبب الثلوج ، يسعدنا أن نبلغكم باستئناف العمليات. نشكر الركاب على صبرهم.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اليوم، حيث تسبب درجات الحرارة القصوى أيضًا فوضى على الطرق والسكك الحديدية.

وجاء ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه الظروف في درومنادروشيت بالقرب من إينفيرنيس في المرتفعات إلى -10.4 درجة مئوية في الساعات الأولى من يوم الخميس ، مما يجعلها أبرد درجة حرارة مسجلة لهذا العام حتى الآن.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات صفراء بشأن الطقس، في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية والشمال الغربي والجنوب الغربي من إنجلترا

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس البارد سيستمر حتى نهاية الأسبوع، وقد تنخفض درجات الحرارة إلى -11 درجة مئوية في بعض الأماكن.

وتشير التحذيرات الصفراء الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية إلى أنه قد يكون هناك "مزيد من الأمطار الشتوية التي تسبب اضطرابًا من الجليد والثلج".