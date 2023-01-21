هذه الدول حصدت أكبر عدد من الفائزين بلقب ملكة جمال الكون (صور)

منذ عام 1952 أصبحت مسابقة ملكة جمال الكون حدثًا عالميًا، حيث وفرت منصة للنساء في جميع أنحاء العالم "لتحقيق أهدافهن من خلال التجارب التي تبني الثقة بالنفس وتخلق فرصًا للنجاح".

جرى بث المسابقة السنوية لأول مرة في عام 1955 في جميع أنحاء العالم وحصدت حوالي 5.21 مليون مشاهدة في الولايات المتحدة وحدها في عام 2017.

تتنافس جميع المشاركات، بالطبع على التاج - لكن بعض البلدان أنتجت فائزين أكثر من غيرها طوال تاريخ المسابقة، وباستخدام أرشيف منظمة ملكة جمال الكون، اكتشفنا البلدان التي لديها أكبر عدد من أصحاب اللقب.

فازت الولايات المتحدة بتسعة فائزين بلقب ملكة جمال الكون بعد فوز R'Bonney Gabriel بالمسابقة الأخيرة.

1954: ميريام ستيفنسون

1956: كارول موريس

1960: ليندا بيمنت

1967: سيلفيا لويز هيتشكوك

1980: شون ويثرلي

1995: تشيلسي سميث

1997: بروك لي

2012: أوليفيا كولبو

2022: R'Bonney Gabriel

-حصدت فنزويلا سبعة فائزين بملكة جمال الكون

1979: ماريتزا ساياليرو

1981: إيرين سايز

1986: باربرا بالاسيوس

1996: أليسيا ماتشادو

2008: ديانا ميندوزا

2009: ستيفانيا فرنانديز

2013: غابرييلا إيسلر

-أعادت بورتوريكو خمسة ألقاب ملكة جمال الكون

1970: ماريسول مالاريت

1985: ديبورا كارثي ديو

1993: دايانارا توريس

2001: دينيس إم كوينونيس

2006: زوليكا ريفيرا

-كان للفلبين أربعة فائزين

1969: جلوريا دياز

1973: مارغريتا موران

2015: بيا وورتزباخ

2018: كاتريونا جراي

-السويد لديها ثلاثة فائزين

1955: هيلفي رومبين

1966: مارغريتا أرفيدسون

1984: ايفون رايدنج

-كما فازت جنوب إفريقيا بثلاثة ملكة جمال الكون

1978: مارغريت جاردينر

2017: ديمي لي نيل بيترز

2019: زوزيبيني تونزي

-وتعادلت المكسيك مع السويد وجنوب إفريقيا بعد تتويج أندريا ميزا.

1991: لوبيتا جونز

2010: خيمينا نافاريتي

2020: أندريا ميزا

-حصلت الهند على ثلاثة ألقاب ملكة جمال الكون بعد فوز هارناز ساندو في عام 2021.

1994: سوشميتا سين

2000: لارا دوتا

2021: هارناز ساندو