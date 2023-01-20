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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الأنباء الكويتية» تبرز زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية بمرافقة عدد من كبار قادة القوات المسلحة ومطالبته للطلاب بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة، مشيدًا بمستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يشيد بمستوى إعداد طلبة الكلية الحربية المستجدين"، إن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددًا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومي بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها. 

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي شاهد أيضا عددًا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، والتي أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكري.

وأشار الرئيس فى حواره المفتوح مع الطلبة الجدد بالكلية الحربية، خلال الزيارة التي رافقه فيها كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، إلى أن القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، حققت نجاحا كبيرا فى تأمين الدولة، بما فيها المنطقة التى شهدت تضحيات كبيرة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين أو سواء تكلفة مالية، موضحًا أنه عندما تصبح القوات المسلحة ومؤسسات الدولة قوية، فإنها تستطيع مجابهة التحديات المختلفة، بل وتستطيع أيضًا بقدرتها وإمكانياتها منع التحديات من البداية ومنع الصراع من المهد.

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«الأنباء الكويتية» تبرز زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية

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