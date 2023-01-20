الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد إن البلاد تشهد خلال الفترة المشار إليها طقسا باردا في ساعات الصباح الأولى، ثم طقسا معتدلا مشمسا نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، والشرقية والغربية وغائما على وسط سيناء، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي سيناء.

أما عن حركة الملاحة، فهناك نشاط للرياح جنوبية غربية على البحر الأبيض المتوسط، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5:2,25 متر، بالإضافة إلى نشاط رياح شمالية شرقية على البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج بين 1:1,5 متر.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الأولى، والتي تتركز على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة  

القاهرة والوجه البحري العظمى 22- الصغرى 10
السواحل الشمالية العظمى 22- الصغرى 12
جنوب سيناء العظمى 25- الصغرى 13
شمال الصعيد العظمى 23- الصغرى 7
جنوب الصعيد العظمى 27– الصغرى 10

درجات الحرارة غداً السبت  

القاهرة والوجه البحري العظمى 21- الصغرى 10
السواحل الشمالية العظمى 19- الصغرى 10
جنوب سيناء العظمى 25- الصغرى 13
شمال الصعيد العظمى 23- الصغرى 8
جنوب الصعيد العظمى 27– الصغرى 12

درجات الحرارة الأحد المقبل

القاهرة والوجه البحري العظمى 20- الصغرى 10
السواحل الشمالية العظمى 20- الصغرى 11
جنوب سيناء العظمى 24- الصغرى 13
شمال الصعيد العظمى 21- الصغرى 7
جنوب الصعيد العظمى 26– الصغرى 12

الطقس الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة

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