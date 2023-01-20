حدث ليلا| كشف لغز «جثة السادات».. وأنبوبة تنفجر في منزل بالصف

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالصف

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف و3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه إصابة 4 أشخاص بحروق وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

علاقة غير شرعية.. مباحث السادات تكشف لغز العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية بقيادة الرائد محمود محروس رئيس المباحث من كشف لغز العثور على جثمان سائق، بطريق تحت الإنشاء، بدائرة المركز، عقب بلاغ من الأهالي حيث تبين لوحدة البحث أن مرتكبي الجريمة هم زوجته وإبن عم المتوفي.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، بوصول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثمان شاب بمنطقة زراعية بعزبة الوكيل دائرة المركز بجوار طريق تحت الإنشاء.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المركز لمكان في الواقعة، وتبين أن المجني عليه هو م، م، ع 30 عام سائق، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والتي كلفت بسرعة كشف ملابسات الحادث والقبض على المتهمين في الواقعة.

وتبين لوحده المباحث من التحريات الأولية أنه تم إتفاق الزوجة مع إبن عم المجني عليه بالتخلص من الزوج، لوجود علاقة غير شرعية فيما بينهما ورغبتهما الزواج، فاستدرج المتهم المجني عليه لمنطقة العثور على الجثمان وتخلص منه بضربة بقطعة خشبية أودت بحياته.

أقوال ربة منزل في اتهام زوجها بقتل ابنتها في الدقي

حصلت "الدستور" على أقوال ربة منزل في اتهام زوجها بقتل ابنتها بسبب خلافات أسرية في الدقي.

جاء بأقوال "ص.ز.ا" 23 سنة – ربة منزل – بأنها على إثر خلافات زوجية فيما بينها وبين المتهم فوجئت بقيامه باحتجازها ونجلتها الطفلة المتوفية إلى رحمة مولاها كلًا على حده لمدة أربعة أيام وتناوب التعدي عليهما بالضرب.

واستخدم في التعدي على الأولى سلاحين أبيض (منشار، عصا خشبية) محدثاً ما بهما من إصابات والموصوفة بتقريري الطب الشرعي المرفقين بالأوراق وفي يوم الواقعة تناهي إلى سمعها صوت تألم نجلتها أثر التعذيبات التي لحقتها من المتهم فقام الأخير بالنداء على لاحقها لفتح باب الشقة من الخارج واصطحب الطفلة لمداركتها بالعلاج وعقب ذلك أغلق الباب عليها فقامت بالنداء على لاحقها لفتحه لاستبيان أمر نجلتها، ثم أخبرت بوفاتها.

السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

تمكن الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة بالكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مزرعة بالكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة المركز.