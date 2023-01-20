أخبار فاتتك| نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى.. وتكريم الكينج محمد منير

شهدت الساعات الماضية أحداثاً مهمة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، والتي ترصد «الدستور» أبرزها لكم في نشرة «أخبار فاتتك».

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى الترم الأول 2023

مع ظهور نتائج بعض المراحل الدراسية في عدد من المحافظات حرص الآلاف من المواطنين على معرفة رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2023 عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل"، من قبل أولياء أمور الطلاب.

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حدوتة مصرية.. «الدوم» يكرم الكينج محمد منير

واصل برنامج «الدوم» تكريمه لنجوم الغناء في فواصل البرنامج الأقوى لاكتشاف المواهب، والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقدم البرنامج تقريرًا عن الكينج محمد منير، قال فيه: «محمد منير صوته متلون بطعم البيوت النوبية.

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رونالدو: سعيد بإحراز الأهداف ومواجهة أصدقائى القدامى

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، عن سعادته الشديدة بالعودة إلى هز الشباك مرة أخرى، وذلك في المواجهة التي جمعت فريقه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان ناقش العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مع قادة إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له أوردته قناة “الحرة الأمريكية”، أن سوليفان ناقش أيضا الشراكة الدفاعية المتنامية بين روسيا.

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس السعر الذي وصلت له أمس الخميس في بورصة الدواجن، وسجلت سعر الفراخ البيضاء ٥٨ جنيها في البورصة وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

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