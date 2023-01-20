الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: مصر قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومةً برفع سعر توريد أردب القمح بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح، وهو ما يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة خاصة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة معدلات التوريد لصالح الحكومة.

وأشاد النائب أحمد إدريس بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته للحكومة برفع أسعار توريد القمح لدعم الفلاح المصرى من ألف جنيه إلى 1250جنيها، خطوة هامة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد عضوً مجلس النواب أن المشروعات الزراعية القومية والكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جميع انحاء البلاد سيكون لها دورها الإيجابي والكبير فى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل والسلع الزراعية، ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بمختلف دول العالم مطالباً من الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الزراعي.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن مصر قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا استمرت الحكومة فى سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية، مؤكداً أن الواقع يؤكد أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بعد إطلاق الرئيس السيسي للعديد من المشروعات القومية الزراعية فى جميع أنحاء البلاد.

أسعار توريد القمح الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات الزراعية المصرية المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزراعية النائب أحمد إدريس

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