الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مساء اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق بحلوان و15 مايو لمدة 24 ساعة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

تشهد عدد من المناطق بحلوان ومدينة 15 مايو، بالقاهرة، انقطاعا لخدمة مياه الشرب، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الانقطاع يأتي بناء على طلب جهاز مدينة 15 مايو التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظرا لقيام الجهاز باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسي و محابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكي.

وأضافت الشركة أن المناطق التي تتأثر بالانقطاع هي مناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الامريكي بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو.

وأهابت شركة مياه الشرب بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وأعلنت الشركة توفير مياه صالحة للشرب من خلال الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع جهاز مدينة 15 مايو، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.
 

15 مايو 24 ساعة احتياجات حلوان انقطاع المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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