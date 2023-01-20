تقرير أيرلندي: واحة الفيوم منطقة جذب سياحي شاهدة على براعة المصريين

أشاد تقرير أيرلندي بجمال واحة الفيوم، ووصفها بأنهت منطقة جذب سياحي رائعة شاهدة على براعة المصريين القدماء وعراقة التاريخ المصري.

وقال موقع "انشيت أوريجين" الأيرلندي المعني بالآثار والحضارات القديمة، إن واحة الفيوم مصدر الحياة والحضارة في وادي نهر النيل مركزًا زراعيًا مهمًا لمصر القديمة.

وأضاف: "تشتهر واحة الفيوم بمناخها الرائع على مدار العام ، ومجموعة من السواقي، والعديد من المواقع التاريخية، بجانب البحيرات الجميلة والأراضي الزراعية الخصبة".

وتابع التقرير: "ربما ليس من المستغرب بالنسبة لمنطقة لها تاريخ يعود إلى آلاف السنين، أن واحة الفيوم مليئة بالحفريات، ويمكن العثور على العديد من الحفريات في وادي الحيتان، المعروف أيضًا باسم وادي الحيتان".

والمنطقة هي موطن لهياكل عظمية لمئات من الحيتان العملاقة وأسماك القرش، بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الحفريات على ما يبدو، حيث أثبتت هذه الهياكل العظمية أنها لا تقدر بثمن في دراسة تطور الثدييات.

وأشار التقرير إلى أنه منذ آلاف السنين، كانت واحة الفيوم في قلب الزراعة المصرية، مثل العديد من العجائب القديمة التي تعد مصر موطنًا لها، فإن قنوات ومحطات المياه في الواحة هي شهادة على إبداع المنطقة.

ومع ذلك، تعد واحة الفيوم أيضًا تحذيرًا من التأثير البيئي الشديد الذي يحدثه البشر غالبًا على بيئتهم، حيث بدأت واحة الفيوم كصحراء قاحلة، ولكن بفضل الطبيعة أصبحت حديقة وفيرة وجذبت البشر، واستلزم هذا الأمر بناء محطات المياه للمصريين القدماء.

واختتم التقرير: "بينما لا تزال المنطقة تستخدم للزراعة، فقد أصبحت أكثر شهرة كمنطقة جذب سياحي، ونأمل أن تحصل واحة الفيوم أخيرًا على الحماية التي تستحقها، وذلك بفضل مكانتها في قائمة التراث العالمي لليونسكو والاعتراف بها كمنطقة ذات جمال رائع".