الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم ندوات توعوية بالقضايا المجتمعية والصحية فى المنيا (صور)

ندوات توعوية وصحية
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنظيم الندوات التوعوية بالقضايا المجتمعية والتوعية الصحية، حيث قامت بتنظيم ندوتين توعويتين، الأولي بالوحدة المحلية بقرية تلة تحت عنوان "المسئولية الأجتماعية وقت الأزمات"، والثانية بالوحدة المحلية بقرية نزلة حسين بعنوان "أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها".

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية تلة نظمت ندوة عن المسؤولية المجتمعية وقت الأزمات حاضر فيها  الدكتور أحمد طلب وكيل المنطقه الأزهرية، والشيخ عبد الله مسعود عضو مجمع البحوث الإسلاميه، والشيخ محمد خيري، والشيخ يحيى عبد الموجود من علماء الأزهر الشريف بالقاهرة. 

بدأت الندوة بالتعريف بعنوانها "المسئوليه الاجتماعيه وقت الأزمات"، حيث حث خلالها شيوخ وعلماء الأزهر الشريف الحضور على معرفة دور كل فرد فى وقت الأزمات، مستشهدين بكلام المولى عز وجل وسنة رسوله الكريم، وكيفية تكاتف الصحابة -رضوان الله عليهم- مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت الأزمات، كما تناولت الندوه تعزيز حب الوطن. 

وفي الندوة الثانية، والتي نظمتها الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين لتوعية المواطنين بالقرية بالأمراض الشتوية و نزلات البرد التي تصيب الجهاز التنفسي وأيضًا الفيروس المخلوي، وأهم الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الندوات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الندوات التوعوية بكافة القرى لتوعية المواطنين، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية والاستعانة بكافة المختصين بالقضية التي تتناولها الندوات، بجانب التوعية الصحية بالأمراض المعدية التي تصيب الإنسان خاصة في فصل الشتاء وطرق الوقايه منها، وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات بالتعاون مع الوحدات الصحية.

ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
ندوات توعوية وصحية بقري مركز المنيا
المنيا ندوة المسئولية المجتمعية وقت الأزمات قرية تلة بمركز ندوة أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها قرية نزلة حسين الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

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