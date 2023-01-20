الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يقدم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار لكييف

أوكرانيا
أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تفاصيل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، تتضمن 59 عربة قتال من طراز برادلي و90 عربة من طراز سترايكر .

 

بالإضافة إلى ذلك، ستنقل الولايات المتحدة ثمانية أنظمة دفاع جوي من طراز Avenger إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS، وراجمات الصواريخ من طراز "هيمارس".

 

وقال البنتاجون، في بيان، إنه تم إقرار حزمة المساعدات لـ "تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا".

 

وفي وقت سابق، أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، أن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تلبي احتياجات كييف الحالية.

 

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: "يجب أن نتوقع حزمة أخرى من المساعدات العسكرية قريبا"، مشيرة إلى أن الحزمة "ستلبي بعض احتياجات كييف الأساسية".

 

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

 

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

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