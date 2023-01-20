الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السويد تعتزم إرسال ما يصل إلى 50 مركبة قتالية لأوكرانيا

مركبة قتالية
مركبة قتالية

تعتزم السويد إرسال ما يصل إلى 50 مركبة قتالية مدرعة من طراز "سي في 90" إلى أوكرانيا في إطار حزمة المساعدات العسكرية الجديدة الخاصة بها.

 

وقالت نائبة رئيس الوزراء السويدي، إيبا بوش ثور - في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن "الأمريكية - إن الخطوة تشكل الجزء الرئيسي من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.

 

كما أوضح بيان أن الحزمة تتكون من قاذفات قنابل يدوية مع ذخيرة، وذخيرة مضادة للدروع، وبنادق آلية بالإضافة إلى المركبات القتالية وصاروخ من طراز (57 NLAW).

 

كما أشار البيان إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة - التي تتكون أيضًا من منظومة آرتشر المدفعية - ستبلغ قيمتها 4.3 مليار كرونة سويدية (أي ما يعادل 419 مليون دولار) وهي تعد أكبر حزمة مساعدات منحتها السويد إلى أوكرانيا حتى الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

وزير الخارجية الأمريكى: الاتجار بالبشر جريمة تحرم ملايين الأشخاص من حريتهم

أستاذة علم الاجتماع توضح دور الأسرة فى تربية الأبناء لمواجهة الأفكار المتطرفة

إحدى المستفيدات من ندوات «حياة كريمة»: تعلمت الطريقة الصحيحة للقضاء على نبتة «الهيش»

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل