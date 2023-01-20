الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: إعادة توطين 120 ألف لاجئ في الولايات المتحدة كل عام

لاجئين
لاجئين

كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان والهجرة جوليتا فالس نويس عن أن بلادها ستطبق برنامج الترحيب باللاجئين على مرحلتين.

 

وأوضحت نويس - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- أن هدف واشنطن هو تجنيد 10 آلاف مواطن أمريكي للمشاركة في برنامج الترحيب باللاجئين خلال عام 2023.

 

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن هيئة الترحيب باللاجئين تصر على تقوية إمكانيات الولايات المتحدة في استقبال اللاجئين، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه يجرى العمل للوصول إلى تطبيق التزام الرئيس بإعادة توطين 120 ألف لاجئ كل عام.

 

وأشار مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان والهجرة إلى أن الوضع في سوريا سيء جدا، والظروف ليست متوفرة لعودة اللاجئين بشكل آمن وسلمي.

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