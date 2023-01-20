الجمعة 20 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار الرئيس للشئون الصحية: شفاء 98% من مرضى سرطان الثدى فى مصر

سرطان الثدى
سرطان الثدى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الكشف المبكر عن الأورام، يساهم في الاستجابة السريعة للعلاج والشفاء منها، وفي إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي لدى السيدات، جرى فحص عدة ملايين من المصريين لعلاج عدة آلاف لم يعلموا بمرضهم إطلاقًا، ووصلت نسب الشفاء لهذه الحالات إلى 98%.

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية انعكست إيجابيًا على المرضى وتحسن أحوالهم الصحية، متابعًا: "السبين الرئيسيين لحدوث أمراض الرئة هو التدخين، وأي نوع من أنواع التدخين لفترة زمنية أطول تتسبب في احتمال الإصابة بالسرطان بشكل أكبر".

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية: "مصر تتصدى بحملات شديدة جدًا للحد من ظاهرة التدخين، ونساعد المدخنين عن الإقلاع عن التدخين، ومصر تتميز بنسبة تدخين عالية جدًا ولكن نسبة تدخين السيدات فيها من أقل الدول في العالم، ونستهدف من خلال مبادراتنا منع الأمراض وتقليل استخدام المواد التي تؤدي إلى هذه الأمراض، ثم الكشف المبكر، ثم توفير العلاج المناسب لكل درجة من درجات المرضى لمرضى الأورام".

وأردف عوض تاج الدين: "استطعنا منع مادة اسبستوس من إدخالها في الصناعات لأنها كانت تسبب الأمراض السرطانية، وهناك أمراض تسمى متلازمة ما بعد كورونا وهي أخطر المشاكل التي تصيب رئة مريض كورونا، وحوالي من 10 % - 15% يتعرضون لمشاكل خطيرة في الرئة بعد إصابتهم بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن هناك احتمالية في وجود علاقة بين الأورام السرطانية وفيروس كورونا، ولكن لا يوجد دليل علمي موثق حتى الآن، مضيفًا: "لم تعلن أي جهة صحية رسميًا في العالم انتهاء وباء كورونا، وعدد الحالات في مصر حاليًا في هذه المرحلة قليل جدًا والغالبية العظمى من هذه الحالات بسيطة وأعراضها بسيطة وتعالج وتشفى مع الرعاية الطبية".

وأتم: "لابد من الاستمرار والاحتراز حتى نتجنب أي احتمالية لزيادة الحالات إلى حين انتهاء وباء كورونا تمامًا، ولم يثبت حتى الآن وجود مشكلات حول جودة التطعيم وعلاقتها بتزايد الإصابات"، مشيرًا إلى أن كل الفيروسات التنفسية معدية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

الزراعة: قرار رفع سعر توريد أردب القمح لـ1250 جنيها يزيد المساحات المزروعة

مستشار الرئيس للشئون الصحية: شفاء 98% من مرضى سرطان الثدى فى مصر

«الأرصاد» تحذر: ما زلنا فى فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة مؤقت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 20-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «2-2»

ماجد حبته

خميس أسود فى باريس!

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

صور

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الأمن القومي الأمريكى يؤكد خلال زيارة إسرائيل على مواجهة تهديدات إيران

أمام مجلس الأمن.. مصر ترفض اقتحام مسئولين إسرائيليين للأقصى وتحذر من خطورة الانتهاكات

بحث الأوضاع فى القدس.. اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر وإسرائيل