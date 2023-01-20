الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: قرار رفع سعر توريد أردب القمح لـ1250 جنيها يزيد المساحات المزروعة

القمح
القمح

وجه الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قرار رفع سعر توريد أردب القمح إلى 1250 جنيهًا، مشيرا إلى أنه أهم من القرار نفسه هو توقيته، والذي أظهر وعيًا كبيرًا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "قبل موسم زراعة القمح، تم الإعلان بوقت كافي، عن السعر الاسترشادي المبدئي 1000 جنيه للأردب الواحد، فزاد عدد المزارعين الذين يزرعون القمح، وزادت مساحات الزرع المزروعة".

وقال: "والآن وقبل الحصاد بأكثر من شهرين، تم الإعلان برفع السعر إلى 1250 جنيهًا، مقارنة بالعام الماضي، والذي كان 850 جنيهًا للأردب، لذلك أقول أن أهم من القرار نفسه هو التوقيت؛ لأن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي للغاية على زراعة القمح".

وأضاف: "أشيد أيضًا بإجراءات الوزارة بتوفير التقاوي قبل الزراعة بشهرين، وساعدت في التغطية بالتقاوي بأسعار مخفضة، وحملات قومية على مستوى الجمهورية وعمل نماذج إرشادية يطبقها المزارع".

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الزراعة: قرار رفع سعر توريد أردب القمح لـ1250 جنيها يزيد المساحات المزروعة

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